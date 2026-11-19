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На Полтавщині викрили колишнього правоохоронця. Він хотів "допомогти" військовозобов'язаному уникнути служби за 7 тисяч доларів

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Колишній поліцейський запропонував військовозобов'язаному "допомогти" отримати рішення про непридатність до військової служби за станом здоров'я. При цьому він запевняв, що має родинні зв'язки з посадовою особою ВЛК.

Військовозобов'язаний звернувся до правоохоронців. Поліцейський біля лікарні отримав від нього 3 тисячі доларів. Загалом за "допомогу" він хотів отримати 7 тисяч доларів.

На суді екс-правоохоронець визнав провину. Також він перерахував 100 тисяч гривень на ЗСУ. Суд призначив йому штраф у розмірі 291 975 гривень.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники викрили чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленим свідоцтвом про народження третьої дитини. Він зізнався, що купив документ через Telegram.