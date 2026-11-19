Фото: Нацполіція

Трагедія сталась увечері 18 листопада в Броварах. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Броварах сталась пожежа в одній з квартир багатоповерховного будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло 76-річної господарки. 81-річного чоловіка та 54-річного сина загиблої госпіталізували з отруєнням чадним газом. Наразі чоловіки у тяжкому стані.

Фахівці будуть з'ясовувати обставини пожежі.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині під час пожежі в будинку загинув 15-річний хлопець.