На Київщині у вогні загинула жінка
Трагедія сталась увечері 18 листопада в Броварах. На жаль, загинула людина
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
У Броварах сталась пожежа в одній з квартир багатоповерховного будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло 76-річної господарки. 81-річного чоловіка та 54-річного сина загиблої госпіталізували з отруєнням чадним газом. Наразі чоловіки у тяжкому стані.
Фахівці будуть з'ясовувати обставини пожежі.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині під час пожежі в будинку загинув 15-річний хлопець.
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