26 января 2026, 19:20

Смертельное ДТП в Киевской области: столкнулись два грузовика

26 января 2026, 19:20
Фото: Нацполиция
Авария произошла недалеко от села Калиновка. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно водитель грузовика Scania ехал в попутном направлении и столкнулся с полуприцепом грузовика Volvo. В результате аварии 56-летний Scania от полученных травм скончался на месте. 60-летний водитель Volvo был госпитализирован медиками.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Хмельницкой области суд рассматривал дело о ДТП, в котором в результате столкновения автобуса SETRA и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли десять человек. Еще шесть человек получили травмы.

ДТП авария Киевская область
