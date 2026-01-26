Смертельное ДТП в Киевской области: столкнулись два грузовика

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно водитель грузовика Scania ехал в попутном направлении и столкнулся с полуприцепом грузовика Volvo. В результате аварии 56-летний Scania от полученных травм скончался на месте. 60-летний водитель Volvo был госпитализирован медиками.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

