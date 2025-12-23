Фото: Національна поліція України

У Київській області поліція затримала трьох чоловіків за вбивство знайомого на кладовищі, де постраждалий отримав 11 кульових поранень

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Київській області поліція повідомила про підозру трьом чоловікам у вбивстві знайомого. Інцидент стався у селі Михайлівка-Рубежівка, де жертва отримала численні вогнепальні поранення і загинула на місці.

Підозрюваних оперативно затримано

За інформацією правоохоронців, 9 грудня жінка повідомила про зникнення свого цивільного чоловіка. Наступного ранку під час обстеження місцевого кладовища поліцейські виявили тіло чоловіка з 11 вогнепальними пораненнями.

Під час розслідування встановлено, що до злочину причетні троє осіб: 51-річний іноземець та двоє чоловіків 38 років, які мешкали в Києві. Конфлікт між потерпілим та нападниками виник напередодні через особисті неприязні стосунки. Зловмисники спланували помсту і обманом заманили чоловіка на кладовище.

На місці події вони здійснили 11 пострілів і зникли. Поліція розпочала слідчі дії та повідомила підозру за умисне вбивство. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини злочину та мотиви дій підозрюваних.

