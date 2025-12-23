18:49  23 грудня
23 грудня 2025, 18:14

На Дніпропетровщині затримали 37-річного підозрюваного у замаху на вбивство у під’їзді

23 грудня 2025, 18:14
Фото: Національна поліція України
Конфлікт між знайомими закінчився тяжкими пораненнями та затриманням нападника

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у замаху на вбивство. Інцидент стався у під’їзді багатоквартирного будинку в селі Меліоративне Самарівського району. 37-річний місцевий мешканець отримав ножове поранення в шию та був госпіталізований у важкому стані.

Постраждалого госпіталізували з тяжкими травмами

Повідомлення про подію надійшло до Самарівського районного відділу поліції 22 грудня о 15:17 від сестри потерпілого. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що конфлікт між знайомими чоловіками виник у квартирі на ґрунті ревнощів до жінки. Один із учасників сварки запросив іншого вийти до під’їзду, де наніс йому ножове поранення, після чого втік.

Завдяки оперативним діям правоохоронців підозрюваного, 37-річного жителя села, вдалося затримати. Знаряддя злочину – ніж – вилучено та долучено до матеріалів справи. Наступного дня, 23 грудня, слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
