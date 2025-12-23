Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у замаху на вбивство. Інцидент стався у під’їзді багатоквартирного будинку в селі Меліоративне Самарівського району. 37-річний місцевий мешканець отримав ножове поранення в шию та був госпіталізований у важкому стані.

Постраждалого госпіталізували з тяжкими травмами

Повідомлення про подію надійшло до Самарівського районного відділу поліції 22 грудня о 15:17 від сестри потерпілого. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що конфлікт між знайомими чоловіками виник у квартирі на ґрунті ревнощів до жінки. Один із учасників сварки запросив іншого вийти до під’їзду, де наніс йому ножове поранення, після чого втік.

Завдяки оперативним діям правоохоронців підозрюваного, 37-річного жителя села, вдалося затримати. Знаряддя злочину – ніж – вилучено та долучено до матеріалів справи. Наступного дня, 23 грудня, слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.