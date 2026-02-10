18:50  10 лютого
10 лютого 2026, 07:12

Через морози 10-11 лютого діятимуть складні графіки відключень – Шмигаль

10 лютого 2026, 07:12
Фото: Facebook/Денис Шмигаль
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що 10 та 11 лютого в енергосистемі через низькі температури очікуються складні графіки відключень

Про це йдеться у його дописі на Фейсбук, передає RegioNews.

"Ремонтні роботи на об’єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках", – зазначив Шмигаль

Міністр додав, що безумовним пріоритетом залишаються лікарні, водоканали та соціальні об'єкти, які будуть забезпечені електроенергією в першу чергу. Інші установи поступово переведуть на автономну роботу з генераторами, щоб вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів.

Для забезпечення рівних умов для всіх споживачів держава посилить контроль за справедливим розподілом електроенергії.

Нагадаємо, у вівторок, 10 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Як повідомлялось, росіяни завдали удару по енергетичному об'єкту на Волині. У регіоні тривають відновлювальні роботи.

Читайте також: Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців

Україна війна обстріли Деніс Шмигаль енергетика мороз зима відключення світла графіки відключення світла
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
