Через морози 10-11 лютого діятимуть складні графіки відключень – Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що 10 та 11 лютого в енергосистемі через низькі температури очікуються складні графіки відключень

Про це йдеться у його дописі на Фейсбук, передає RegioNews.

"Ремонтні роботи на об’єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках", – зазначив Шмигаль

Міністр додав, що безумовним пріоритетом залишаються лікарні, водоканали та соціальні об'єкти, які будуть забезпечені електроенергією в першу чергу. Інші установи поступово переведуть на автономну роботу з генераторами, щоб вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів.

Для забезпечення рівних умов для всіх споживачів держава посилить контроль за справедливим розподілом електроенергії.

Нагадаємо, у вівторок, 10 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Як повідомлялось, росіяни завдали удару по енергетичному об'єкту на Волині. У регіоні тривають відновлювальні роботи.

