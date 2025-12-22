Фото: пресслужба поліції

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Інцидент стався під час конфлікту між двома чоловіками, у ході якого один із них наніс іншому ножові поранення, що виявилися смертельними.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 21 грудня близько 17:14. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Самарівського районного відділу. Правоохоронці провели первинні слідчі дії та опитування свідків, щоб встановити обставини трагедії.

У результаті оперативних заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 56-річний житель району, який раніше мав судимості. Знаряддя злочину – ніж – було вилучено та направлено на експертизу. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення.

