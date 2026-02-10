Фото: ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Дістали поранення чотири людини: дві жінки, чоловік та хлопчик, якому ще не виповнилося й двох років.

"Кожному надається медична допомога", – зазначив посадовець.

Нагадаємо, вночі 9 лютого ворог атакував ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів на Харківщині. Внаслідок атаки повністю зруйновано житловий будинок. З-під завалів дістали тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика.