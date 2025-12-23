Вбив і вчинив наругу над тілом: у Львові судитимуть чоловіка, який жорстоко розправився зі знайомою

Ілюстративне фото

У Львові будуть судити чоловіка, який вбив знайому. Тепер йому загрожує в'язниця

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 1 серпня в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Стрийській. 35-річний чоловік під час сварки зі 35-річною знайомою жорстоко її побив, а потім задушив. Відомо, що після цього він вчинив наругу над її тілом.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві жінка завдала ножового поранення своєму співмешканцю, який наразі перебуває у тяжкому стані. За словами свідків, інцидент стався після сварки.