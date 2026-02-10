Смертельне побиття у Дніпрі: суд обрав запобіжні заходи працівникам ТЦК

Скриншот із відео

У суді Дніпра обрали запобіжні заходи двом із трьох працівників ТЦК та СП, яких підозрюють у смертельному побитті 55-річного Олега Лесіна

Про це інформує Суспільне, передає RegioNews.

Одного з підозрюваних відправили до СІЗО без права внесення застави, другого – слухання перенесли до 10 лютого, а третьому призначили 60 діб тримання під вартою без визначення розміру застави.

За версією одного з учасників групи оповіщення, працівники ТЦК побачили вже побитого чоловіка та вирішили відвезти його до військово-лікарської комісії Дніпропетровської області, яка нібито працює цілодобово.

Натомість до найближчої лікарні було лише пів кілометра, а відстань до ВЛК – майже три кілометри.

Відеозапис показує, що до лікарні підозрювані приїхали приблизно о 22:42, а представник ТЦК лише о 0:03 викликав поліцію та швидку допомогу. Черговий ВЛК намагався привести потерпілого до тями, але пульс у нього не виявили.

Адвокат одного з підозрюваних, Денис Хрипунов, заявив, що обвинувачення базується на допиті поліцейського і відсутні інші докази: бодікамери, судово-медична експертиза чи інші записи.

Зазначимо, що кореспонденти Суспільного знайшли родичів померлого та з’ясували обставини події. Інцидент трапився ввечері 6 лютого неподалік будинку, де проживав загиблий. За словами його родички Світлани, чоловік пішов на прогулянку з собакою, але додому так і не повернувся.

Родина взялася переглядати записи з камер спостереження сусіднього будинку, щоб встановити його місцезнаходження.

Нагадаємо, 7 лютого на Дніпропетровщині поліція затримала трьох військовослужбовців ТЦК, ймовірно причетних до завдання смертельних травм місцевому жителю. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови.