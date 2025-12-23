На Київщині чоловік побив рідну тітку металевою каструлею

Фото: Національна поліція

На Обухівщині 48-річний чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй родичці. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, щоодія сталася в селі Здорівка Васильківської територіальної громади під час побутового конфлікту.

Зловмисник взяв металеву каструлю та наніс не менше п'яти ударів по голові 80-річної жінки. Її з тяжкими травмами госпіталізували.

Поліція затримала чоловіка та помістила до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

Слідчі Обухівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру.

Нагадаємо, на Львівщині до суду скерували справу 40-річного мешканця Львівського району, обвинуваченого у смертельному побитті матері. Потерпілу з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували, однак наступного дня вона померла в лікарні, попри зусилля медиків.