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26 липня 2025, 21:55

Не подобалось, коли люди курять: у Харкові сталось вбивство через зауваження на вулиці

26 липня 2025, 21:55
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Фото: Нацполіція
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У Харкові сталось жорстоке вбивство посеред вулиці. Все почалось зі скандалу через куріння

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався 22 липня на вулиці Силікатній у Харкові. Чоловік несподівано підійшов до двох жінок. Він вирвав у них з рук цигарки, бо йому нібито не подобалось, коли люди курять.

Під час сварки до них підійшов інший чоловік. Він спробував заспокоїти неадеквата та питав, чому той втручається в життя незнайомих людей. Зловмисник дістав ніж і завдав чоловікові множинні удари. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні.

"Після нападу зловмисник утік, але правоохоронці оперативно його затримали. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік під час сварки вбив товариша лопатою. Після цього він втік та намагався сховатися, але його знайшли у лісосмузі та затримали.

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