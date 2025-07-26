Не подобалось, коли люди курять: у Харкові сталось вбивство через зауваження на вулиці
У Харкові сталось жорстоке вбивство посеред вулиці. Все почалось зі скандалу через куріння
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Інцидент стався 22 липня на вулиці Силікатній у Харкові. Чоловік несподівано підійшов до двох жінок. Він вирвав у них з рук цигарки, бо йому нібито не подобалось, коли люди курять.
Під час сварки до них підійшов інший чоловік. Він спробував заспокоїти неадеквата та питав, чому той втручається в життя незнайомих людей. Зловмисник дістав ніж і завдав чоловікові множинні удари. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні.
"Після нападу зловмисник утік, але правоохоронці оперативно його затримали. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік під час сварки вбив товариша лопатою. Після цього він втік та намагався сховатися, але його знайшли у лісосмузі та затримали.