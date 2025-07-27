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27 июля 2025, 14:42

Смертельное ДТП в Киевской области: 26-летний водитель погиб на месте

27 июля 2025, 14:42
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Фото: полиция Киевской области
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26 июля около 13:00 на автодороге Киев-Чоп недалеко от села Капитановка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daihatsu Terios при развороте в направлении Житомира не уступил дорогу встречному Hyundai. Из-за этого произошло столкновение транспортных средств.

Смертельное ДТП с участием автомобилей Daihatsu и Hyundai

В результате аварии 26-летний водитель Hyundai получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель Daihatsu Terios в настоящее время является фигурантом уголовного производства.

Место аварии на трассе Киев-Чоп

Следователи полиции Киевской области официально сообщили этому водителю о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Ранее сообщалось, смертельная авария в Киевской области: мотоциклист погиб на месте.

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