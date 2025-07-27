Фото: поліція Рівненщини

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У селі Острожець близько 00:20 загинув 21-річний мотоцикліст. За попередніми висновками правоохоронців, молодий чоловік не впорався з керуванням транспортним засобом та в’їхав у бордюр, після чого впав з мотоцикла.

Постраждалим виявився житель села П’яннє. Він керував мотоциклом марки "VDV XR-250". Під час падіння хлопець був у захисному шоломі, однак це не вберегло його від серйозної травми голови, яка виявилася несумісною з життям. Медики, що прибули на виклик, констатували смерть на місці події.

Місце аварії в Острожці, де загинув мотоцикліст

Поліцейські розпочали досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі особи. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії, включно з технічним станом транспортного засобу та можливими факторами, які могли вплинути на керування.

Нагадаємо про смертельну аварію на Київщині: мотоцикліст загинув на місці.