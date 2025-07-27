Трагедія на Рівненщині: 21-річний хлопець загинув, не впоравшись з керуванням мотоцикла
Уночі 26 липня на території Млинівської громади Рівненської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода
Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.
У селі Острожець близько 00:20 загинув 21-річний мотоцикліст. За попередніми висновками правоохоронців, молодий чоловік не впорався з керуванням транспортним засобом та в’їхав у бордюр, після чого впав з мотоцикла.
Постраждалим виявився житель села П’яннє. Він керував мотоциклом марки "VDV XR-250". Під час падіння хлопець був у захисному шоломі, однак це не вберегло його від серйозної травми голови, яка виявилася несумісною з життям. Медики, що прибули на виклик, констатували смерть на місці події.
Поліцейські розпочали досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі особи. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії, включно з технічним станом транспортного засобу та можливими факторами, які могли вплинути на керування.
Нагадаємо про смертельну аварію на Київщині: мотоцикліст загинув на місці.