Смертельна аварія на Київщині: мотоцикліст загинув на місці
У Київській області сталась смертельна ДТП. 43-річний водій мотоцикла не вижив
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
На ділянці автодороги в межах села Нові Петрівці сталась смертельна аварія. 54-річний водій легковика Neta рухався в напрямку Києва. Під час виконання маневру повороту ліворуч на проїзну частину, не надав дорогу та здійснив зіткнення з мотоциклом Honda, який їхав в зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП 43-річний водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці.
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула 15-річна дівчинка. Тіло дитини деблокували з понівеченої автівки.
Смертельна ДТП в Кривому Розі: легкове авто влетіло в автокранВсі новини »
25 липня 2025, 22:55Смертельна ДТП на Київщині: водій збив на смерть жінку та втік
25 липня 2025, 14:35У ДТП загинув народний депутат від "Голосу" Ярослав Рущишин
25 липня 2025, 07:05
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
Литва долучиться до закупівлі ППО для України
26 липня 2025, 21:00Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: є загиблий та поранені
26 липня 2025, 20:20У Києві люди знову вийшли до театру Франка
26 липня 2025, 19:55Українські військові знищили Су-27УБ на російському аеродромі
26 липня 2025, 18:55Україну накриє спека до 40 градусів
26 липня 2025, 18:15Росіяни просуваються на Покровському напрямку - ISW
26 липня 2025, 16:55Командиру Казбану, який загинув у ДТП, присвоїли звання Героя України
26 липня 2025, 16:15Росіяни обстріляли Суми: пошкоджена будівля ОВА
26 липня 2025, 15:45ТЦК Полтавщини назвав людей, які зупинили бус із мобілізованими, "нездоровою частиною суспільства"
26 липня 2025, 14:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії