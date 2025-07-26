Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

На ділянці автодороги в межах села Нові Петрівці сталась смертельна аварія. 54-річний водій легковика Neta рухався в напрямку Києва. Під час виконання маневру повороту ліворуч на проїзну частину, не надав дорогу та здійснив зіткнення з мотоциклом Honda, який їхав в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП 43-річний водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула 15-річна дівчинка. Тіло дитини деблокували з понівеченої автівки.