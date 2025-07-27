Фото: поліція Закарпаття

Увечері в селі Синевир на Закарпатті сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла

Про це повідомляє поліція Закарпаття, передає RegioNews.

За попередніми даними поліції, водій легковика "BMW" не впорався з керуванням під час повороту на неосвітленій ділянці дороги та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мотоциклом, яким керував 17-річний місцевий мешканець.

Внаслідок зіткнення юний мотоцикліст загинув на місці. Його пасажир, 15-річний односельчанин, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Медики оцінюють стан підлітка як стабільний, однак точний обсяг травм поки не повідомляється.

Мотоцикл, на якому їхали підлітки, після зіткнення

За кермом автомобіля перебував 20-річний житель того ж населеного пункту. За результатами медичного огляду, водій був тверезим. Попри це, його дії кваліфікували за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження та проводять розслідування. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії, призначено низку експертиз.

Нагадаємо, смертельна аварія на Київщині: мотоцикліст загинув на місці.