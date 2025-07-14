Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 13 липня у місті Переяслав. 54-річна жінка за кермом авто Dodge виконувала маневр та зіткнулась з мотоциклом Kawasaki Ninja, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок аварії 32-річний водій двоколісного загинув на місці.

"Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Харківщині сталась ДТП на автодорозі. Там водій ВАЗ врізався в вантажівку МАН. Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці.