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14 липня 2025, 17:15

Смертельна ДТП на Київщині: водій мотоцикла загинув на місці

14 липня 2025, 17:15
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Фото: Нацполіція
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На Київщині загинув мотоцикліст. Поліція розслідує обставини аварії

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 13 липня у місті Переяслав. 54-річна жінка за кермом авто Dodge виконувала маневр та зіткнулась з мотоциклом Kawasaki Ninja, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок аварії 32-річний водій двоколісного загинув на місці.

"Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Харківщині сталась ДТП на автодорозі. Там водій ВАЗ врізався в вантажівку МАН. Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці.

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