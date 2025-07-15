Жесткое ДТП на Киевщине: два автомобиля разбиты дотла, среди пострадавших дети
В Киевской области правоохранители расследуют аварию. Известно, что один из водителей был пьян
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Авария произошла в Броварах. Пьяный водитель Dodge выехал на встречную полосу и столкнулся с 41-летним водителем Toyota.
В результате ДТП пострадали пять человек. Среди них трое несовершеннолетних от 8 до 11 лет. Все пострадавшие госпитализированы медиками.
28-летний водитель Dodge был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Правоохранители уже сообщили ему о подозрении.
Напомним, ранее в Самаре 15-летняя девушка села за руль автомобиля и врезалась в забор. В салоне находилась ее 11-летняя подруга. В результате ДТП обе девочки получили травмы.
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