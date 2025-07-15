На Буковині іномарка на смерть збила пішохода: водій втік із місця ДТП

фото: Нацполіція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернівецькій області.

За даними слідства, невстановлений водій збив на дорозі 35-річного місцевого жителя та зник з місця ДТП.

"У результаті аварії буковинець отримав численні травми та загинув на місці події", — йдеться в повідомленні.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. Правоохоронці оперативно розшукали автівку Renault Duster, причетну до вчинення ДТП. 31-річного водія затримали. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині водій Audi на смерть збив чоловіка та втік із місця ДТП.