На Буковині іномарка на смерть збила пішохода: водій втік із місця ДТП
Смертельна аварія сталася 13 липня неподалік села Бузовиця Дністровського району. Потерпілий помер на місці ДТП
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернівецькій області.
За даними слідства, невстановлений водій збив на дорозі 35-річного місцевого жителя та зник з місця ДТП.
"У результаті аварії буковинець отримав численні травми та загинув на місці події", — йдеться в повідомленні.
Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. Правоохоронці оперативно розшукали автівку Renault Duster, причетну до вчинення ДТП. 31-річного водія затримали. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, раніше на Тернопільщині водій Audi на смерть збив чоловіка та втік із місця ДТП.
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