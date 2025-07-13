На Киевщине легковушка врезалась в дерево: водителя госпитализировали

фото: Нацполиция

Авария произошла 10 июля на автодороге Жуковка-Лехновка в Броварском районе

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 17:00 автомобиль ВАЗ, двигаясь в направлении села Жуковка, выехал на обочину дороги и столкнулся с деревом.

"В результате аварии, водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

Автомобилем управлял 55-летний водитель.