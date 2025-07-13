Служба безопасности ликвидировала киллеров ФСБ, убивших полковника СБУ в Киеве

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Сотрудники Службы безопасности во время проведения спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ убили в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что спецоперацией по поиску убийц украинского защитника руководил глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

"Агентурно-боевая группа ФСБ РФ была заранее маршрутирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего собратья полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведочных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали оказывать сопротивление. напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины - это смерть!", - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Руководитель украинской спецслужбы поблагодарил за профессионализм и поддержку сотрудников Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека — мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить график дня и маршруты передвижения. Впоследствии рашист передал киллерам координаты схрона, где находился пистолет с глушителем.

Совершив убийство полковника Службы безопасности, киллеры пытались "залечь на дно". Но сотрудники СБУ и Нацполиции установили их местонахождение на Киевщине.

"Сегодня утром была проведена спецоперация, в ходе которой члены агентурно-боевой группы ФСБ РФ стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 11 июля, агенты российских спецслужб убили сотрудника СБУ в Голосеевском районе Киева.