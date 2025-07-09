Відпочинок на Київщині: хлопець розпилив сльозогінний газ у бік подружжя, яке гучно слухало музику

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

Виявилося, що під час відпочинку між компаніями відпочивальників виник конфлікт, який завершився застосуванням сльозогінного газу. Ймовірно, суперечка сталася через те, що пара дуже гучно слухала музику.

Після штовханини 20-річний молодик розпилив у бік подружжя сльозогінний газ.

"Наразі триває перевірка, за результатами якої буде надано правову оцінку діям кожного з учасників події", — йдеться в повідомленні.