У дендропарку в Білій Церкві виявили тіло людини

фото: ДСНС України у Київській області

Ввечері 6 липня на водоймі в місті Біла Церква потонув чоловік. Особу загиблого встановлюють правоохоронці

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

Відомо, що тіло потопельника помітили близько 20:45 у водоймі на території Дендропарку "Олександрія".

"Прибувши до місця виклику за допомогою рятувального човна та мотузки рятувальники дістали тіло чоловічої статі, особа якого встановлюється", – йдеться в повідомленні.