Отдых на Киевщине: парень распилил слезоточивый газ в сторону супругов, громко слушавших музыку
Инцидент произошел 5 июля у водоема в Таращанской общине Белоцерковского района. В настоящее время идет проверка
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.
Оказалось, что во время отдыха между компаниями отдыхающих возник конфликт, завершившийся применением слезоточивого газа. Вероятно, спор произошел из-за того, что пара очень громко слушала музыку.
После толкотни 20-летний парень распилил в сторону супругов слезоточивый газ.
"Сейчас идет проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям каждого из участников происшествия", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киеве пьяные юноши громко включали русскую музыку и глумились на фоне трагедии в Сумах.
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