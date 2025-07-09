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09 июля 2025, 01:25

Отдых на Киевщине: парень распилил слезоточивый газ в сторону супругов, громко слушавших музыку

09 июля 2025, 01:25
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Инцидент произошел 5 июля у водоема в Таращанской общине Белоцерковского района. В настоящее время идет проверка

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

Оказалось, что во время отдыха между компаниями отдыхающих возник конфликт, завершившийся применением слезоточивого газа. Вероятно, спор произошел из-за того, что пара очень громко слушала музыку.

После толкотни 20-летний парень распилил в сторону супругов слезоточивый газ.

"Сейчас идет проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям каждого из участников происшествия", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве пьяные юноши громко включали русскую музыку и глумились на фоне трагедии в Сумах.

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музыка конфликт инцидент Киевская область водоем перечный баллончик
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