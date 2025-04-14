У Києві п'яні юнаки гучно вмикали російську музику та глумилися на тлі трагедії в Сумах

фото: Нацполіція

Вчора у Києві група молодиків гучно слухала російську музику на Подолі та не зважала на зауваження перехожих. Після нагадування про трагедію в Сумах підлітки зробили музику голосніше та почали глумитися з громадян. Правоохоронці розшукали хуліганів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на преслужбу Національної поліції у місті Київ.

Порушниками виявилися двоє 17-річних мешканців столиці та 20-річний житель Київщини. Свої дії фігуранти пояснили тим, що "були п’яні, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав старший товариш".

Поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за фактами дрібного хуліганства та розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і появу в громадських місцях у п'яному вигляді. Зазначається, що батьків порушників також притягнули до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

"Наразі з молодиками працюють співробітники Служби безпеки України ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині засудили чоловіка, який побив батька військовослужбовця. Конфлікт між ними стався через російську музику.