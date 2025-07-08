Хотів свята: житель Києва запустив феєрверк із балкона багатоповерхівки

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Правоохоронці затримали киянина, який запустив феєрверк у Дніпровському районі столиці. Хулігану загрожує до п’яти років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

За даними слідства, киянин запустив феєрверк просто з балкона багатоповерхівки на Воскресенському проспекті, налякавши місцевих мешканців.

Порушником виявився п’яний 43-річний чоловік, який "хотів відсвяткувати сімейне свято". Фігуранту повідомили про підозру в хуліганстві.

"Санкція статті передбачає до пʼяти років обмеження волі", — йдеться в повідомленні.