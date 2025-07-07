У Києві в озері виявили тіло молодої жінки

фото: ДСНС України у місті Києві

Ввечері 5 липня в Деснянському районі столиці потонула жінка. Тіло потопельниці з водойми дістали рятувальники

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.

Виявилося, що компанія молодих людей відпочивала на озері Верхнє Вигурівське. Близько 20:00 жінка зайшла у воду та зникла. Кияни звернулися за допомогою до рятувальників.

На триметровій глибині, на відстані 15 метрів від берега, водолази виявили тіло потонулої жінки 1986 року народження.

"Загиблу було передано правоохоронцям для встановлення усіх обставин події", — йдеться в повідомленні.