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30 червня 2025, 11:59

Чотирьох військовослужбовців з Київщини судитимуть за невиконання бойового наказу

30 червня 2025, 11:59
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фото: ДБР
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ДБР повідомило про підозру чотирьом військовослужбовцям з Київщини, які відмовились виконати бойовий наказ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Встановлено, що військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій. На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству.

"Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України — непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовцям загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть двох офіцерів ЗСУ, які приховали самогубство військового.

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