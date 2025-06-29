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Фахівці радять уникати фізичних навантажень на вулиці з 11:00 до 16:00 та дбати про здоров’я

Про це повідомляє Телеграм-канал "Реальний Київ/України", передає RegioNews.

У місті Іванків на Київщині зафіксовано підвищений рівень озону, свідчать свіжі дані екологічного моніторингу. Це може впливати на самопочуття мешканців, особливо в період найбільшої сонячної активності.

Фахівці рекомендують уникати інтенсивних фізичних навантажень на вулиці з 11:00 до 16:00 - саме в цей час концентрація озону у повітрі досягає максимальних значень. Для збереження здоров’я варто залишатися вдома або перебувати в тіні, а також регулярно провітрювати житло, але уникати цього в пікові години.

Особливу увагу слід приділяти споживанню води, адже достатня кількість рідини допомагає організму боротися зі стресом від забрудненого повітря. Медики закликають уважно стежити за станом дітей і літніх людей, які найбільше вразливі до несприятливих екологічних умов.

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