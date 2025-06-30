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30 червня 2025, 07:54

Стрілянина в Софіївській Борщагівці: куля влучила в квартиру з дитиною

30 червня 2025, 07:54
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фото: Telegram/BorshchagovkaNews
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Пізно ввечері 29 черня  в житловому комплексі "Софія Клубний", що в Софіївській Борщагівці поблизу Києва, сталася стрілянина

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, куля влучила у вікно квартири, де на той момент перебували мама з маленькою дитиною.

Після інциденту в дворі ЖК спалахнула бійка, відео з місця події активно поширюється в мережі.

Поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, на початку травня в селі Софіївська Борщагівка Київської обалсті чоловік влаштував стрілянину. Зловмисник розстріляв військового та його тещу.

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стрілянина конфлікт Київська область Софіївська Борщагівка дитина квартира куля
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