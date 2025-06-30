Стрілянина в Софіївській Борщагівці: куля влучила в квартиру з дитиною

фото: Telegram/BorshchagovkaNews

Пізно ввечері 29 черня в житловому комплексі "Софія Клубний", що в Софіївській Борщагівці поблизу Києва, сталася стрілянина

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, куля влучила у вікно квартири, де на той момент перебували мама з маленькою дитиною.

Після інциденту в дворі ЖК спалахнула бійка, відео з місця події активно поширюється в мережі.

Поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, на початку травня в селі Софіївська Борщагівка Київської обалсті чоловік влаштував стрілянину. Зловмисник розстріляв військового та його тещу.