Харків'янин на блокпості влаштував "розбірки" з поліцією
Днями на одному з блокпостів Харківщини водій відмовився пред'явити документи та поводився агресивно. Під час конфлікту чоловік навмисно здійснив наїзд на поліцейського
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що правоохоронець отримав тілесні ушкодження.
Порушником виявився 32-річний житель Харкова. Чоловіка розшукує районний центр комплектування та соціальної підтримки.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
За вчинене чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, 22 червня на Чернігівщині легковий автомобіль наїхав на бійця НГУ, який ніс службу на блокпосту. Військовослужбовця ушпиталили до лікарні.
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