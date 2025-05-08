На Київщині чоловік розстріляв людей
У Київській області сталась стрілянина. Відомо, що є загиблі
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
8 травня близько 15:22 поліцейські отримали повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян. Відомо, що чоловік влаштував стрілянину, і загинуло декілька людей.
"Наразі на місці події працюють усі екстрені служби", - повідомили в поліції.
Також у ТСНС повідомили, що зараз проводиться спецоперація із затримання зловмисника. Журналісти опублікували відео, на якому можна побачити автівки "швидкої допомоги".
Нагадаємо, раніше в Києві сталась стрілянина. Відомо, що двоє чоловіків посварились на парковці. В результаті один з них зробив постріл.На щастя, ніхто не постраждав.
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