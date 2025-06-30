Стрельба в Софиевской Борщаговке: пуля попала в квартиру с ребенком

фото: Telegram/BorshchagovkaNews

Поздно вечером 29 июня в жилом комплексе "София Клубный" в Софиевской Борщаговке близ Киева произошла стрельба

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

По предварительной информации, пуля попала в окно квартиры, где в тот момент находились мама с маленьким ребенком.

После инцидента во дворе ЖК началась драка, видео с места происшествия активно распространяется в сети.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, в начале мая в селе Софиевская Борщаговка Киевской области мужчина устроил стрельбу. Злоумишленик расстрелял военного и его тещу.