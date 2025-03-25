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25 березня 2025, 14:45

Священники УПЦ варили і продавали підроблене вино

25 березня 2025, 14:45
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фото: ілюстративне
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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції у Київській та Рівненській областях, організованого функціонерами Української православної церкви

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що для незаконної діяльності фігуранти закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Після цього вино реалізовували у власних точках збуту.

У результаті 13 санкціонованих обшуків було вилучено майже 20 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання для розливу винної продукції, чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово господарську документацію, флешносії тощо.

Орієнтовна вартість підакцизної продукції становить 1,8 млн грн.

Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронці викрили підпільний завод, який виготовив майже 9000 літрів алкогольних напоїв.

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