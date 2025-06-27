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27 июня 2025, 12:16

В Киевской области будут судить священнослужителей УПЦ, которые подпольно изготовляли и продавали вино

27 июня 2025, 12:16
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фото: Бюро экономической безопасности
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Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о незаконной реализации фальсифицированной алкогольной продукции, организованном функционерами УПЦ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

В ходе следствия установлена группа лиц, наладивших в Киевской и Ровенской областях нелегальную продажу фальсифицированной алкогольной продукции, в частности, вина. Товар реализовывали розничными и оптовыми партиями.

Правоохранители провели 13 санкционированных обысков на территории Киевской и Ровенской областей: по адресам расположения незаконного производства, в транспортных средствах и по месту жительства фигурантов.

"В результате изъято почти 20 тыс. литров фальсифицированного алкоголя, оборудование для розлива винной продукции, черновые записи, компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию, флешносители и т.д. Примерная стоимость подакцизной продукции составляет 1,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Главным фигурантом инкриминируется совершение преступления предусмотренного ч. 3, ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) ч.1, ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, представители УПЦ варили и продавали поддельное вино в нескольких регионах Украины.

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