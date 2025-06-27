На Київщині на одній із нафтобаз функціонував нелегальний завод з виробництва бензину

фото: Бюро економічної безпеки

Завод працював на одній із нафтобаз Київської області. Готову продукцію постачали на АЗС й підприємства Полтавської, Київської, Рівненської областей та інших регіонів України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що директорка одного із підприємств Полтавщини та технолог і водій підприємства із Київщини майже півтора року незаконно виготовляли бензин на території нафтобази в Київській області. Готову продукцію зловмисники постачали на АЗС й підприємства Полтавської, Київської, Рівненської областей та інших регіонів.

Внаслідок обшуків правоохоронці вилучили документацію, близько 7,7 тис. літрів органічної рідини на основі спирту та понад 62 тис. літрів бензину, що знаходився в резервуарах й автоцистерні.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 та ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та вчинення злочину у складі організованої групи, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників).

Раніше на Київщині виявили нелегальну АЗС. У керівництва були відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю, паспорти якості та документи про походження пального.