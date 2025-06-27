08:07  27 червня
На Полтавщині 11-річний хлопчик дивом вижив після падіння в 15-метрову криницю
06:40  27 червня
У центрі Запоріжжя виловили змію
05:40  27 червня
У Чорному морі зʼявився смертельний хижак-прибулець: що відомо
UA | RU
UA | RU
27 червня 2025, 10:39

На Київщині на одній із нафтобаз функціонував нелегальний завод з виробництва бензину

27 червня 2025, 10:39
Читайте также на русском языке
фото: Бюро економічної безпеки
Читайте также
на русском языке

Завод працював на одній із нафтобаз Київської області. Готову продукцію постачали на АЗС й підприємства Полтавської, Київської, Рівненської областей та інших регіонів України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що директорка одного із підприємств Полтавщини та технолог і водій підприємства із Київщини майже півтора року незаконно виготовляли бензин на території нафтобази в Київській області. Готову продукцію зловмисники постачали на АЗС й підприємства Полтавської, Київської, Рівненської областей та інших регіонів.

Внаслідок обшуків правоохоронці вилучили документацію, близько 7,7 тис. літрів органічної рідини на основі спирту та понад 62 тис. літрів бензину, що знаходився в резервуарах й автоцистерні.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 та ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та вчинення злочину у складі організованої групи, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників).

Раніше на Київщині виявили нелегальну АЗС. У керівництва були відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю, паспорти якості та документи про походження пального.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область БЕБ паливо нафтобаза бензин
На Київщині пікап збив 14-річного скутериста
27 червня 2025, 08:40
На Київщині у річці виявили тіло людини
26 червня 2025, 18:40
На Київщині пасажирський автобус збив пішохода
26 червня 2025, 17:35
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
На Хмельниччині ППО знищила 24 ворожі цілі: є пошкодження
27 червня 2025, 11:54
Подружжя з Тернопільщини привласнило майно іноземних інвесторів майже на 4 млн грн
27 червня 2025, 11:49
На Сумщині 14-річний хлопець постраждав від вибуху патрону
27 червня 2025, 11:37
ДБР передало ЗСУ зброю, яку правоохоронці знайшли у гаражі в Києві
27 червня 2025, 11:36
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 27 червня
27 червня 2025, 11:25
На Тернопільщині п’яний водій скоїв ДТП і намагався за 1000 грн відкупитися від поліції
27 червня 2025, 11:15
На Харківщині прикордонники знищили дві ворожі гармати
27 червня 2025, 11:04
Ракетний удар по Дніпру: кількість жертв сягнула 21
27 червня 2025, 10:54
Шокуючий випадок у Дніпрі: хлопчик проколов поперек олівцем
27 червня 2025, 10:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »