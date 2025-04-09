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До суду скерований обвинувальний акт відносно підприємця, який налагодив роботу нелегальної АЗС в Бучанському районі

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Автозаправна станція працювала з порушенням. Зокрема, на АЗС були відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю, паспорти якості та документи про походження пального.

Фігуранту повідомили про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, під час обшуків правоохоронці вилучили понад 5,5 тис. літрів дизпалива, 1,3 тис. літрів бензину марки А-95 та 2,7 тис. літрів скрапленого газу. Крім того, були вилучені 5 ємностей для зберігання пального, 6 паливороздавальних колонок, 2 стели, приміщення каси (МАФ), касовий апарат та генератор.