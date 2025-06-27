В Киевской области на одной из нефтебаз функционировал нелегальный завод по производству бензина

фото: Бюро экономической безопасности

Завод работал на одной из нефтебаз Киевской области. Готовую продукцию поставляли на АЗС и предприятия Полтавской, Киевской, Ровенской областей и других регионов Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что директор одного из предприятий Полтавщины и технолог и водитель предприятия из Киевщины почти полтора года незаконно производили бензин на территории нефтебазы в Киевской области. Готовую продукцию злоумышленники снабжали АЗС и предприятиями Полтавской, Киевской, Ровенской областей и других регионов.

В результате обысков правоохранители изъяли документацию, около 7,7 тыс. литров органической жидкости на основе спирта и более 62 тыс. литров бензина, находившегося в резервуарах и автоцистерне.

Фигуранты уведомлены о подозрении в совершении преступления по ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 и ч. 1, 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров и совершение преступления в составе организованной группы, объединенных единым планом с распределением функций участников).

Ранее в Киевской области обнаружили нелегальную АЗС. У руководства отсутствовали лицензии на розничную торговлю, паспорта качества и документы по происхождению горючего.