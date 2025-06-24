На Київщині врятували козеня, яке впало в колодязь
Сьогодні в селищі Завадівка Білоцерківського району маленьке козеня впало в колодязь. Тваринку визволили надзвичайники
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.
За невідомих обставин козеня опинилося в колодязі на вулиці Тараса Ковальського. Рятувальники дістали його на поверхню.
"Ця подія ще раз нагадує: немає зайвих викликів, коли йдеться про чиєсь життя. Для когось це просто козеня, а для інших — цілий світ", — зауважили в ДСНС.
Нагадаємо, раніше у селі Острійки Білоцерківського району на Київщині врятували козеня, яке впало в криницю.
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