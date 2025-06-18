На Житомирщині за допомогою трактора врятували коня, який впав у колодязь
Інцидент трапився вранці 17 червня у селі Кошелівка Житомирського району. На щастя, тварина серйозно не постраждала
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.
Перехожі побачили тварину, яка впала у колодязь глибиною близько 4 метрів, та викликали рятувальників.
Для порятунку коня надзвичайники залучили трактор місцевих мешканців.
"І тільки після таких складних маніпуляцій спільними зусиллями фахівців ДСНС та селян постраждалу тварину вдалося витягнути з колодязя", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Київщині врятували козеня, яке впало в криницю.
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