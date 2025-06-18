На Житомирщині за допомогою трактора врятували коня, який впав у колодязь

фото: ДСНС України у Житомирській області

Інцидент трапився вранці 17 червня у селі Кошелівка Житомирського району. На щастя, тварина серйозно не постраждала

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Перехожі побачили тварину, яка впала у колодязь глибиною близько 4 метрів, та викликали рятувальників.

Для порятунку коня надзвичайники залучили трактор місцевих мешканців.

"І тільки після таких складних маніпуляцій спільними зусиллями фахівців ДСНС та селян постраждалу тварину вдалося витягнути з колодязя", — йдеться в повідомленні.