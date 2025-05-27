На Київщині врятували козеня, яке впало в криницю

фото: ДСНС України у Київській області

У вівторок вдень, 27 травня, у селі Острійки Білоцерківського району надзвичайники врятували козеня, яке потрапило в халепу

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.

Виявилося, що козеня впало в закинуту криницю та не могло самостійно вибратися. Налякана тваринка перебувала на глибині.

"За допомогою рятувальної мотузки фахівці ДСНС успішно дістали малечу з криниці та передали його господарям", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях надзвичайники врятували песика, який впав у колодязь.

Раніше у селі на Чернігівщині врятували двох лелек, які впали у закинуту водонапірну вежу.