На Київщині врятували козеня, яке впало в криницю
У вівторок вдень, 27 травня, у селі Острійки Білоцерківського району надзвичайники врятували козеня, яке потрапило в халепу
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.
Виявилося, що козеня впало в закинуту криницю та не могло самостійно вибратися. Налякана тваринка перебувала на глибині.
"За допомогою рятувальної мотузки фахівці ДСНС успішно дістали малечу з криниці та передали його господарям", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях надзвичайники врятували песика, який впав у колодязь.
Раніше у селі на Чернігівщині врятували двох лелек, які впали у закинуту водонапірну вежу.
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