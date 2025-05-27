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27 травня 2025, 19:45

На Київщині врятували козеня, яке впало в криницю

27 травня 2025, 19:45
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фото: ДСНС України у Київській області
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У вівторок вдень, 27 травня, у селі Острійки Білоцерківського району надзвичайники врятували козеня, яке потрапило в халепу

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.

Виявилося, що козеня впало в закинуту криницю та не могло самостійно вибратися. Налякана тваринка перебувала на глибині.

"За допомогою рятувальної мотузки фахівці ДСНС успішно дістали малечу з криниці та передали його господарям", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях надзвичайники врятували песика, який впав у колодязь.

Раніше у селі на Чернігівщині врятували двох лелек, які впали у закинуту водонапірну вежу.

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рятувальники ДСНС тварини Київська область криниця порятунок
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