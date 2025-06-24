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Поблизу села Зелена Надвірнянського району в одному з лісових масивів виявили мертвого коня з вогнепальним пораненням. Правоохоронці розшукують стрільця

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Вбивство тварини сталося 20-21 червня. За матеріалами слідства, невідомий стріляв із гладкоствольної рушниці по коню, який перебував на пасовищі.

"Тварина загинула на місці", — йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.