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24 червня 2025, 03:35

На Прикарпатті невідомий застрелив коня на пасовищі

24 червня 2025, 03:35
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фото: Нацполіція
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Поблизу села Зелена Надвірнянського району в одному з лісових масивів виявили мертвого коня з вогнепальним пораненням. Правоохоронці розшукують стрільця

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Вбивство тварини сталося 20-21 червня. За матеріалами слідства, невідомий стріляв із гладкоствольної рушниці по коню, який перебував на пасовищі.

"Тварина загинула на місці", — йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше у Чернігові жінка на смерть забила їжачиху з їжаченятами.

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стрілянина убивство слідство тварини Івано-Франківська область кінь
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