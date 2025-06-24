На Киевщине спасли упавшего в колодец козленка

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Сегодня в поселке Завадовка Белоцерковского района маленький козленок упал в колодец. Животное освободили чрезвычайники

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.

При неизвестных обстоятельствах козленок оказался в колодце на улице Тараса Ковальского. Спасатели достали его на поверхность.

"Это событие еще раз напоминает: нет лишних вызовов, когда речь идет о чьей-то жизни. Для кого-то это просто козленок, а для других - весь мир", - отметили в ГСЧС.