фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, під час риболовлі 20-річний юнак вудилищем доторкнувся до лінії електропередач і його, ймовірно, вразило струмом, після чого він упав у воду. Очевидці дістали хлопця з води, але, на жаль, врятувати йому життя не вдалося.

Тіло загиблого направили на судмедекспертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює обставини події.

Нагадаємо, на початку травня на Буковині у річці виявили тіло 13-річної школярки, яка зникла 11 квітня.