На Полтавщині 20-річний юнак загинув під час риболовлі від удару струмом
Трагічна подія сталася 24 травня близько 18:30 біля ставка в селі Коржиха Полтавського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Попередньо, під час риболовлі 20-річний юнак вудилищем доторкнувся до лінії електропередач і його, ймовірно, вразило струмом, після чого він упав у воду. Очевидці дістали хлопця з води, але, на жаль, врятувати йому життя не вдалося.
Тіло загиблого направили на судмедекспертизу для встановлення причини смерті.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює обставини події.
Нагадаємо, на початку травня на Буковині у річці виявили тіло 13-річної школярки, яка зникла 11 квітня.
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