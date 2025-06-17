Житель Київщини знайшов на своєму городі артилерійський снаряд
Мешканець села Гора Бориспільського району під час роботи на власному городі натрапив на підозрілий предмет ― артилерійський снаряд
Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, передає RegioNews.
"Фахівці встановили, що це артилерійський снаряд калібру 76 мм, який пролежав в землі з часів Другої світової війни", ― йдеться в повідомленні.
Піротехніки вилучили смертоносний боєприпас для подальшого знищення.
Нагадаємо, раніше на Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101.
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