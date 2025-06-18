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На Киевщине мужчину убило электрическим током во время рыбалки
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18 июня 2025, 07:10

На Киевщине мужчину убило электрическим током во время рыбалки

18 июня 2025, 07:10
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фото: Нацполиция
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Несчастный случай произошел в селе Гута-Межигорская Вышгородского района. Мужчина получил смертельное поражение электрическим током во время рыбалки

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, 35-летний житель Вышгорода вместе с товарищем находился на берегу водоема, где ловил рыбу с помощью удочки. Во время заброса снасти мужчина зашел в воду и задел удочкой провода линии электропередач.

"В результате поражения током, вызванного высоким напряжением, потерпевший скончался на месте происшествия до приезда бригады экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, 24 мая в Полтавской области 20-летний юноша погиб во время рыбалки от удара током.

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