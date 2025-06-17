СБУ затримала агента елітного російського підрозділу, який коригував удари по Київщині

фото: СБУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Агентом виявився 44-річний киянин. Чоловік працював у центрі спецпризначення "Сенеж" російської воєнної розвідки.

Зловмисник відслідковував локації місцевих підприємств, а також шпигував за маршрутами руху та бойовими позиціями мобільних вогневих груп під час повітряних тривог.

Співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання.

Слідчі повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві СБУ затримала зловмисників, які могли зірвати поставки в Україну засобів РЕБ.