СБУ затримала агента елітного російського підрозділу, який коригував удари по Київщині
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.
Агентом виявився 44-річний киянин. Чоловік працював у центрі спецпризначення "Сенеж" російської воєнної розвідки.
Зловмисник відслідковував локації місцевих підприємств, а також шпигував за маршрутами руху та бойовими позиціями мобільних вогневих груп під час повітряних тривог.
Співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання.
Слідчі повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві СБУ затримала зловмисників, які могли зірвати поставки в Україну засобів РЕБ.
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