СБУ задержала агента элитного российского подразделения, корректировавшего удары по Киевщине

фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Агентом оказался 44-летний киевлянин. Мужчина работал в центре спецназначения "Сенеж" российской военной разведки.

Злоумышленник отслеживал локации местных предприятий, а также шпионил по маршрутам движения и боевым позициям мобильных огневых групп во время воздушных тревог.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства.

Следователи сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве СБУ задержала злоумышленников, которые могли сорвать поставки в Украину средств РЕБ.