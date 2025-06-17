СБУ задержала агента элитного российского подразделения, корректировавшего удары по Киевщине
Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве агента РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Агентом оказался 44-летний киевлянин. Мужчина работал в центре спецназначения "Сенеж" российской военной разведки.
Злоумышленник отслеживал локации местных предприятий, а также шпионил по маршрутам движения и боевым позициям мобильных огневых групп во время воздушных тревог.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства.
Следователи сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве СБУ задержала злоумышленников, которые могли сорвать поставки в Украину средств РЕБ.