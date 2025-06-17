В Белой Церкви из реки достали тело женщины
Несчастный случай произошел в воскресенье, 15 июня, на водоеме по улице Котляревского в Белой Церкви. Спасатели достали тело утопленницы из реки Рось
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Киевской области.
Около 14:00 чрезвычайники изъяли тело утопленницы из водоема.
"Лицо погибшей устанавливается", – говорится в сообщении.
Напомним, в апреле в городе Белой Церкви спасатели достали из реки Рось тело 15-летней девушки.
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