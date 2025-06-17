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17 июня 2025, 05:05

В Белой Церкви из реки достали тело женщины

17 июня 2025, 05:05
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фото: ГСЧС Украины в Киевской области
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Несчастный случай произошел в воскресенье, 15 июня, на водоеме по улице Котляревского в Белой Церкви. Спасатели достали тело утопленницы из реки Рось

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Киевской области.

Около 14:00 чрезвычайники изъяли тело утопленницы из водоема.

"Лицо погибшей устанавливается", – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле в городе Белой Церкви спасатели достали из реки Рось тело 15-летней девушки.

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