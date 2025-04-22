У Білій Церкві втопилася 15-річна дівчина
Трагедія сталася в понеділок, 21 квітня, у місті Біла Церква. Тіло дитини рятувальники дістали з річки Рось
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.
За даними слідства, нещасний випадок трапився близько 16:40 поблизу центрального мосту в річці Рось. Виявилося, що четверо подруг під час відпочинку стрибали з каміння у воду та купались у недозволеному для цього місці.
"Одна з них, а саме 15-річна дівчина раптово зникла під водою. Згодом працівники рятувальної станції дістали дівчину на поверхню, яка, на жаль, ознак життя не подавала", — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, на Вінниччині у водоймі виявили тіло 46-річного чоловіка.
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